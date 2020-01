Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : directrice de la communication nommée en France Cercle Finance • 30/01/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Nestlé France annonce l'arrivée d'Elodie Lemeunier au poste de directrice de la communication, poste auquel elle pilotera et coordonnera donc le déploiement de la stratégie de communication interne et externe du géant agroalimentaire suisse en France. Elodie Lemeunier dispose de 18 ans d'expérience dans la communication dont plus de 10 ans dans le secteur agroalimentaire. Depuis janvier 2016, Elle était responsable de la communication interne et externe de PepsiCo France, après avoir travaillé chez Elior.

