Nestlé: dévoile le nom de son prochain directeur général

(CercleFinance.com) - Nestlé fait savoir que son Conseil d'administration a nommé Laurent Freixe, actuellement CEO de la Zone Amérique latine (LATAM), en tant que CEO de Nestlé S.A., à compter du 1er septembre.



Le Conseil d'administration a également proposé la candidature de

Laurent Freixe au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle de 2025.



Mark Schneider, Administrateur délégué, a renoncé à ses fonctions d'Administrateur délégué et de membre du Conseil d'administration.



Nestlé précise que Laurent Freixe a rejoint Nestlé France en 1986. Il a notamment géré avec succès la Zone Europe pendant la crise financière et économique, de 2008 à 2014.



Suite à la création de la nouvelle structure de Zones de Nestlé en 2022,

Laurent Freixe avait été nommé CEO de la Zone Amérique latine, où il a fait preuve 'de leadership exemplaire dans des conditions difficiles'.







