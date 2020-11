Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : des changements dans l'organigramme Cercle Finance • 12/11/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Nestlé annonce la nomination de Bernard Meunier à la tête du département des Affaires stratégiques, marketing, ventes et Nespresso à compter du 1er mars, succédant ainsi à Patrice Bula. Actuel responsable de Nestlé Purina PetCare EMENA, Bernard Meunier rejoindra aussi le conseil d'administration du groupe Nestlé. Au cours de ses 35 années dans l'entreprise, Bernard Meunier a occupé des postes de direction dans les domaines du marketing, du commerce et de la direction générale. Il a également été le pionnier d'un modèle commercial de soins pour animaux personnalisés à commande numérique, générant une croissance significative. Par ailleurs, le conseil d'administration a fait savoir que David Rennie, responsable du groupe Nestlé Coffee Brands, deviendrait membre du comité exécutif à compter du 1er mars 2021. Cette décision reflète la nature stratégique de son rôle, le café étant l'un des principaux piliers de croissance. David Rennie est notamment à l'origine du partenariat mondial fructueux avec Starbucks.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.04%