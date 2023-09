Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: des changements au sein du Directoire information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - Greg Behar, Directeur Général de Nestlé Health Science, quittera Nestlé le 31 décembre 2023 pour poursuivre de nouveaux intérêts professionnels en dehors de l'entreprise.



Le conseil d'administration de Nestlé SA a nommé Anna Mohl, actuellement responsable des affaires internationales chez Nestlé Health Science, au poste de DG de Nestlé Health Science et de vice-présidente exécutive et membre du conseil d'administration de Nestlé SA, à compter du 1er janvier 2024.



Elle a rejoint Nestlé Health Science dès sa création en 2010, où elle a dirigé le marketing et les ventes de nutrition médicale aux États-Unis avant de devenir DG de Nestlé Health Science US. Elle a été promue à son poste actuel en janvier 2021, où elle dirige les activités mondiales de Nestlé Health Science en tous les marchés en dehors des États-Unis



Le conseil d'administration de Nestlé a en outre décidé de promouvoir David Rennie , responsable des marques de café Nestlé et membre du conseil d'administration de Nestlé, au poste de vice-président exécutif à compter du 1er janvier 2024.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.83%