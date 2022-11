Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: découverte d'une nouvelle bactérie intestinale information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que ses scientifiques, en collaboration avec des chercheurs de renommée internationale du Broad Institute aux États-Unis, de l'Université de Bologne en Italie et du Centre International pour la Recherche contre les Maladies diarrhéiques au Bangladesh, ont découvert une nouvelle bactérie intestinale répandue lors de transit des nourrissons.



La découverte, publiée dans la revue scientifique Cell, contribue à la compréhension du microbiome intestinal du nourrisson et de son évolution au cours du développement. Ces travaux permettent d'identifier la prochaine génération de solutions nutritionnelles et de probiotiques prometteurs pour soutenir la croissance et le développement des enfants, assure Nestlé.



'Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour développer la prochaine génération de solutions nutritionnelles qui peuvent aider à maintenir ou à restaurer un microbiome intestinal diversifié et pleinement fonctionnel chez les nourrissons', commente Isabelle Bureau-Franz, responsable de la recherche Nestlé. 'Cela peut être obtenu soit en stimulant les microbes intestinaux bénéfiques en les nourrissant avec des nutriments optimaux, soit en les complétant avec des probiotiques'





