Nestlé: de nouvelles boissons végétales pour les baristas

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé vendredi qu'il avait renforcé son offre de boissons végétales avec le lancement de nouveaux produits à destination des 'baristas', les professionnels de la préparation de cafés.



Le géant suisse de l'agroalimentaire dit avoir récemment lancé en Thaïlande une boisson étiquetée 'Nestlé Barista' à base de noix de coco pour la confection de cafés froids, particulièrement populaires dans ce pays.



En Chine, le groupe commercialise depuis maintenant un an deux alternatives végétales à base de pois et d'avoine, qui peuvent être utilisées à la fois dans la préparation de cafés et de thés.



En Corée du Sud, à Taiwan et à Singapour, la gamme Nestlé Barista se décline, elle, sous la forme d'une boisson végétale à base de pois.



Au Brésil, Nestlé indique avoir lancé à la fin 2022 sous la marque Nature's Heart Barista une boisson à l'avoine destinée aux cafés froids et aux latte.



Dans un communiqué, le groupe de Vevey souligne que le marché des alternatives végétales est aujourd'hui en pleine expansion, 40% des consommateurs souhaitant adopter un régime alimentaire allégé ou exempt de produits d'origine animale.





