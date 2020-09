Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : de nouvelles actions pour des emballages durables Cercle Finance • 08/09/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce ce jour intensifier ses efforts dans sa transition vers les emballages durables, et dévoile de nouvelles actions 'pour façonner un avenir sans déchets'. 'Aujourd'hui, l'entreprise a annoncé une série de nouvelles initiatives dont un investissement de 30 millions de Dollars américains pour augmenter les plastiques recyclés à usage alimentaire aux Etats-Unis, la mise en service d'un système de recharge des aliments pour les animaux de compagnie au Chili et le lancement des premiers cubes de bouillon Maggi emballés dans du papier recyclable en France', indique le groupe. A ce jour, 87 % des emballages de Nestlé sont recyclables ou réutilisables.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.53%