Nestlé: dans le vert, un broker confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Nestlé gagne près de 1% à Zurich, alors que UBS a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre ainsi que son objectif de cours de 140 francs suisses, soit un potentiel de progression de 18% pour le titre du géant agroalimentaire helvétique, après la publication de ses résultats annuels la semaine dernière.



'De nombreux vents favorables pour le chiffre d'affaires soutiennent du potentiel d'augmentation pour les objectifs 'conservateurs' affichés par le groupe pour 2022', estime ainsi le broker dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.76%