Nestlé : construction d'une usine de 220 M$ en Indonésie

(CercleFinance.com) - Nestlé a lancé aujourd'hui la construction d'une nouvelle usine à Batang, en Indonésie pour un montant de 220 millions de dollars. L'usine créera environ 200 nouveaux emplois dans la province centrale de Java. Elle produira du lait liquide Bear Brand et des boissons prêtes à boire, Milo et Nescafé, pour répondre à la demande croissante des consommateurs. L'usine sera construite sur 20 hectares de terrain et encouragera le développement du secteur laitier dans la région. ' Avec la construction de la nouvelle usine, la société a signé un protocole d'accord avec le gouvernement régional de Batang pour développer un partenariat avec des producteurs laitiers potentiels et des groupes d'agriculteurs afin de s'approvisionner en matières premières supplémentaires pour la production ' indique le groupe.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.73%