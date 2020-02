Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : collecte des déchets avec Project STOP en Asie Cercle Finance • 20/02/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Nestlé et Project STOP ont reçu aujourd'hui le soutien du gouvernement régional de Pasuruan à Java en Indonésie, pour établir une installation de récupération des déchets. Le groupe va installer un système complet de gestion des déchets pour les communautés de la région. ' Actuellement, seulement 9% des résidents de Pasuruan ont accès à des services de gestion des déchets, dont seulement 1% des déchets sont gérés de manière responsable ' indique le groupe. L'installation de récupération des matériaux sera utilisée pour gérer pour la première fois les processus de collecte, de tri et de recyclage des déchets dans les municipalités de Lekok et Nguling à Pasuruan. Nestlé est la première entreprise agroalimentaire à rejoindre Project STOP qui lutte contre la pollution plastique en Asie du Sud-Est.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.29%