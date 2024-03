Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: collaboration renforcée avec le GFN information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de la signature d'un protocole d'accord avec le Global FoodBanking Network (GFN), une organisation à but non lucratif vouée à la lutte contre la faim et à la durabilité environnementale, afin de renforcer leur collaboration.



Ce partenariat vise à poursuivre les efforts de Nestlé pour améliorer l'accès à la nourriture dans toutes les zones géographiques où il opère. Tout au long de l'année 2023, les dons de produits Nestlé dans le monde se sont élevés à 135,4 millions de francs suisses.



Ce protocole vise à renforcer la collaboration entre les entités du groupe suisse à travers le monde et les banques alimentaires GFN, en augmentant le nombre de relations et en améliorant encore la qualité du soutien de Nestlé à ces banques alimentaires.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.24%