Nestlé : cession des crèmes glacées aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nestlé reste à peu près stable (+0,2%) à Zurich au lendemain de l'annonce d'un accord avec Froneri, coentreprise entre Nestlé et PAI Partners, pour lui céder son activité de crèmes glacées aux Etats-Unis, dans une transaction valorisée quatre milliards de dollars. 'Apporter les actifs américains va permettre à Froneri de gagner en taille critique sur un marché oligopolistique (part de marché aux Etats-Unis de 20% pour Unilever et de 15% pour Nestlé avec un top 5 qui détient 50% du marché)', réagit-on chez Oddo BHF. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020, après l'obtention des autorisations réglementaires usuelles. Nestlé continuera de gérer ses activités de crèmes glacées restantes au Canada, en Amérique Latine et en Asie.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.41%