Nestlé: cession de Palforzia à Stallergenes Greer

(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de la cession de Palforzia, son traitement de l'allergie à l'arachide, au laboratoire biopharmaceutique Stallergenes Greer spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies.



La transaction a été clôturée lors de sa signature. Cet accord fait suite à l'annonce faite l'année dernière, par Nestlé, de procéder à une revue stratégique de Palforzia. Il recevra de Stallergenes Greer des paiements échelonnés et des redevances.



'Cette cession permet à Nestlé Health Science de se concentrer sur ses points forts et ses principaux moteurs de croissance', explique Greg Behar, le CEO de la division santé du groupe agroalimentaire helvétique.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.34%