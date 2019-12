Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : cède le contrôle de Herta à Casa Tarradellas Cercle Finance • 20/12/2019 à 09:13









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé hier la cession de 60% de l'essentiel de la marque Herta au groupe espagnol Casa Tarradellas, contre près de 700 millions d'euros. Dans le détail, l'opération porte sur les produits charcutiers et les pâtes à tarte et à pizza de Herta, le géant agroalimentaire suisse conservant la pleine propriété des gammes de produits végétaux. Le périmètre concerné représentait, en 2008, 667 millions d'euros de CA et la valorisation retenue est de 690 millions d'euros. L'opération devrait être finalisée au 1er semestre 2020.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.63%