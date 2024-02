Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: bien orienté sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Nestlé avance de plus de 1% à Zurich, aidé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du groupe agroalimentaire helvétique, malgré un objectif de cours abaissé légèrement de 121 à 118 francs suisses.



Dans le résumé de sa note, le broker justifie sa vision positive du dossier par 'une valorisation convaincante et la possibilité de relèvements et d'une amélioration significative de la croissance interne réelle au cours de l'année 2024'.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +1.02%