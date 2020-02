Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 14/02/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Nestlé gagne 2% à Zurich, soutenu par Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 120 francs suisses, estimant qu'il offre 'l'une des visibilités les plus élevées dans le secteur des produits de consommation courante'. 'Nous voyons Nestlé comme progressivement plus attractif qu'en septembre, à environ 112 francs suisses et avec un consensus en termes de croissance organique 2020 maintenant mieux calibré', affirme l'intermédiaire financier. Dans le résumé de sa note, le broker met aussi en avant le nouvel objectif de rendement des capitaux investis (ROIC) de 15%, soutenu par l'amélioration en cours du free cash-flow (11,9 milliards de francs suisses en 2019).

