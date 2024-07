Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: bénéfice net stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Nestlé publie un chiffre d'affaires de 45 milliards de CHF au titre du 1er semestre, en léger repli par rapport à la même période un an plus tôt (46,2 milliards).



Le résultat opérationnel courant est stable, à 7,3 milliards de CHF, tout comme le bénéfice net part du groupe, à 5,6 milliards de CHF.



Le bénéfice par action ressort à 2,16 CHF (contre 2,13 CHF un an plus tôt).



'Nous avons retrouvé une croissance interne réelle positive. La croissance des volumes et du mix s'est améliorée dans l'ensemble du Groupe au deuxième trimestre'. Par ailleurs, ' Nestlé Health Science se rétablit comme prévu et se prépare à connaître un second semestre solide', indique le groupe.







