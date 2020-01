Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : avancée pour un traitement avec Codexis Cercle Finance • 10/01/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Nestlé et la société américaine Codexis annoncent faire passer un nouveau candidat en thérapie enzymatique, afin de traiter les troubles digestifs, au stade du développement préclinique et des premières études cliniques. Les deux partenaires vont ainsi faire progresser le développement du CDX-7108. En 2017, Nestlé et Codexis avaient signé un accord de collaboration stratégique pour co-découvrir de nouveaux candidats en thérapie enzymatique pour le portefeuille nutritionnel de Nestlé Health Science. L'accord sera prolongé jusqu'à la fin de 2021 pour soutenir la découverte de candidats thérapeutiques pour des troubles supplémentaires.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.14%