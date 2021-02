Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : augmente sa participation minoritaire dans IVC Cercle Finance • 10/02/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - Nestlé augmente sa participation minoritaire dans IVC Evidensia dans le cadre du dernier cycle de financement du plus grand fournisseur de soins vétérinaires en Europe. IVC a déclaré que ses actionnaires ont accepté de soutenir sa prochaine phase d'accélération de la croissance en injectant 3,5 milliards d'euros dans l'entreprise, ce qui lui donne une valeur totale de 12,3 milliards d'euros. IVC continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante, tout en tirant parti de l'expertise de Nestlé en matière de santé des animaux de compagnie, d'aliments pour animaux de compagnie et d'innovation scientifique. Nestlé est devenu un investisseur minoritaire et un partenaire stratégique d'IVC pour la première fois en 2019. IVC a déclaré que la société d'investissement technologique américaine Silver Lake a également effectué un nouvel investissement minoritaire important pour aider à débloquer davantage la croissance des opportunités numériques et technologiques. IVC est la plus grande plateforme de services vétérinaires en Europe, avec plus de 1 500 cliniques et hôpitaux dans 12 pays, employant environ 22 000 personnes, dont plus de 6 000 vétérinaires.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +1.25%