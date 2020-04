Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : annonce une acquisition pour Purina PetCare Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Nestlé annonce ce jour que son unité Purina PetCare a fait l'acquisition de la marque d'aliments naturels pour animaux de compagnie Lily's Kitchen. 'Leur gamme de produits complète parfaitement le portefeuille de marques existant de Purina', commente le groupe. Fondée il y a 12 ans à Londres, Lily's Kitchen propose des recettes naturelles pour chiens et chats dans 6.000 magasins dans 30 pays.

