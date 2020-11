Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : annonce l'acquisition de Freshly Cercle Finance • 02/11/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé vendredi l'acquisition de Freshly, spécialiste de la livraison de repas préparés aux États-Unis. Selon l'accord, Freshly a été valorisé à 950 millions de dollars, avec des gains potentiels pouvant atteindre 550 millions de dollars, en fonction de la croissance réussie de l'entreprise. En 2017, Nestlé avait acquis une première participation d'environ 16% dans Freshly, afin d'évaluer et tester le marché. A ce jour, Freshly expédie plus d'un million de repas par semaine à des clients dans 48 États. Ses ventes prévues pour 2020 sont de 430 millions de dollars. 'Les consommateurs adoptent le commerce électronique et mangent à la maison comme jamais auparavant. C'est une évolution provoquée par la pandémie, mais qui s'impose sur le long terme', analyse Steve Presley, président-directeur général de Nestlé USA.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.76%