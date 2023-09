Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: acquisition du chocolatier brésilien Grupo CRM information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec le fonds d'investissement américain Advent en vue de faire l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de Grupo CRM, faisant ainsi son entrée sur le marché du chocolat haut de gamme au Brésil.



Grupo CRM s'appuie sur un modèle de distribution directe aux consommateurs par le biais d'un réseau commercial composé de plus de 1000 boutiques exploitées sous les marques Kopenhagen et Brasil Cacau, mais aussi via une présence croissante en ligne.



Renata Moraes Vichi, la directrice générale de la société qui est à l'origine de son récent développement, restera à la tête de l'entreprise qu'elle a rejointe il y a maintenant 25 ans.



L'opération, dont les termes n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée en 2024.





