Nestlé : acquisition d'Aimmune Therapeutics finalisée Cercle Finance • 14/10/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir finalisé son acquisition d'Aimmune Therapeutics, qui rejoint ainsi sa division Nestlé Health Science (NHSc) comme activité autonome. Elle continuera d'être dirigée depuis Brisbane, en Californie. Pour rappel, le groupe agroalimentaire helvétique a indiqué mardi qu'à l'issue de l'offre de sa filiale SPN MergerSub, à un prix de 34,50 dollars par action Aimmune Therapeutics, il détient environ 84% de cette société.

