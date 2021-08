Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : achète des marques de The Bountiful Company information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Nestlé Health Science annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition des principales marques de The Bountiful Company, notamment Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex, Puritan's Pride, Ester-C et Sundown. 'Cette acquisition nous offre une gamme plus large de produits de confiance et davantage de moyens d'améliorer la santé des clients du monde entier', a déclaré Greg Behar, directeur général de Nestlé Health Science. La conclusion de l'accord fait de Nestlé Health Science le leader de l'industrie des vitamines, minéraux, plantes médicinales et suppléments (VMHS) dans la vente au détail de masse, la vente au détail spécialisée, le commerce électronique et la vente directe aux consommateurs aux États-Unis.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.74%