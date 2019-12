Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : accord pour soutenir le café du Mozambique Cercle Finance • 19/12/2019 à 13:42









(CercleFinance.com) - Nespresso, filiale de cafés de Nestlé, annonce la signature d'un protocole d'accord avec le Gorongosa National Park du Mozambique pour promouvoir l'industrie locale du café, dans le cadre de son programme Reviving Origins. 'Le programme vise à restaurer une production de café de haute qualité dans les régions autour du monde où elle a été menacée par des conflits politiques, des difficultés économiques ou des désastres environnementaux', explique-t-elle.

