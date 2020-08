Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : accord pour l'acquisition d'IM HealthScience Cercle Finance • 18/08/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Nestlé Health Science, la filiale de Nestlé spécialisée dans les sciences nutritionnelles, fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité d'IM HealthScience avec ses marques IBgard, FDgard, Fiber Choice and REMfresh. 'Les produits d'IMH offrent des solutions éprouvées et fiables pour la gestion diététique de problèmes digestifs spécifiques, ainsi qu'une solution séparée pour la régulation du sommeil', explique Greg Behar, CEO de Nestlé Health Science.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00%