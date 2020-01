Nestlé : accord de collaboration avec Burcon et Merit

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé un accord de collaboration avec Burcon et Merit, deux spécialistes des protéines végétales de haute qualité, afin d'accélérer encore le développement de viandes végétales et de substituts laitiers.

Ce partenariat permettra à Nestlé de combiner son expertise dans la production et la commercialisation d'aliments et de boissons à base de plantes avec la technologie exclusive d'extraction et de purification des protéines végétales de Burcon, tout en utilisant les capacités de production de protéines végétales de Merit.

Burcon possède un portefeuille de brevets liés à la composition et à la fabrication de protéines végétales dérivées en particulier de canola, de soja, de chanvre et de tournesol. Lancé en 2019, Merit fournit les ingrédients et mélanges de protéines de haute qualité.