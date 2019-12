Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : a terminé son programme de rachat d'actions Cercle Finance • 30/12/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce ce soir avoir terminé son programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de francs suisses, lancé en juillet 2017. Ainsi, depuis cette date, Nestlé a racheté 225.186.059 de ses actions pour un prix d'achat moyen par action de 88,82 francs suisses. Ces actions rachetées ont été ou seront, selon les cas, annulées. 'Nestlé SA lancera un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 20 milliards de francs , comme annoncé le 17 Octobre 2019. [Ce nouveau plan pourrait commencer] le 3 Janvier 2020. Le nouveau programme de rachat d'actions devrait être achevé d'ici la fin 2022', complète Nestlé.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -1.52%