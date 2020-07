Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : a encore amélioré son hamburger végétal Cercle Finance • 07/07/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nestlé a déclaré avoir amélioré son hamburger végétal pour lui donner un goût et une texture encore plus charnus, le qualifiant désormais de hamburger 'sensationnel'. Il s'agit de la deuxième amélioration de son hamburger en un peu plus d'un an depuis son lancement sous la marque 'Incredible'. Le hamburger est fabriqué à partir de protéines naturelles de soja et de blé, d'extraits naturels de plantes, d'huile de colza et de noix de coco et d'une méthode exclusive de fermentation d'ingrédients d'origine végétale pour rehausser la saveur. Le nouveau burger est désormais disponible dans les magasins à travers l'Europe, a déclaré Nestlé.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.57%