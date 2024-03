Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: -13% d'émissions de GES en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir réalisé une réduction nette de 13,5% de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2023 par rapport à son scénario de référence de 2018, tout en poursuivant la croissance de ses activités au cours de la même période.



La baisse des émissions de GES provient de programmes et d'initiatives mis en oeuvre dans les trois champs d'application 1, 2 et 3. Elle comprend notamment une baisse de plus de 15,3% des émissions de méthane.



Le groupe agroalimentaire suisse affirme avoir réussi à découpler sa croissance de ses émissions et se dit en bonne voie d'atteindre une réduction absolue de 20% de ses émissions de GES d'ici 2025. Pour rappel, il vise la neutralité carbone d'ici 2050.





