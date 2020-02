Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neste : en baisse, mais un analyste remonte sa cible Cercle Finance • 10/02/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le titre Neste s'affiche en baisse ce lundi, reculant de -3,2%, alors que l'analyste Bank of America Global Research a revu à la hausse son objectif de cours sur l'entreprise finlandaise spécialisée dans le raffinage, et ce même s'il reste à 'sous-performance' sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 27,40 à 32,70 euros. Il s'agit notamment, pour Bank of America Global Research, de prendre en compte 'une visibilité élevée sur les marges'.

Valeurs associées NESTE Tradegate -2.30% NESTE XETRA -1.64% NESTE LSE Intl -3.25% NESTE OTCBB 0.00%