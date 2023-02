Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neste: accords avec Boeing autour du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui la signature d'accords portant sur l'achat de 5,6 millions de gallons (soit environ 21,2 millions de litres) de carburant d'aviation durable mélangé (SAF) produit par Neste, le principal producteur mondial de SAF, afin de soutenir ses opérations commerciales aux Etats-Unis.



'Cet approvisionnement en SAF couvre le quart des besoins totaux de Boeing en carburant de l'année dernière, et nous visons à augmenter cette part dans les années à venir', explique en substance Sheila Remes, vice-présidente durabilité & environnement chez Boeing.



Pour rappel, le SAF réduit les émissions de CO2 jusqu'à 80% sur le cycle de vie du carburant avec le potentiel d'atteindre 100% à l'avenir.



Les experts s'accordent à dire que cette solution présente le plus grand potentiel de décarbonation de l'aviation pour les 20 à 30 prochaines années.



Fabriqué à partir de plusieurs matières premières, le SAF est certifié pour un usage commercial et peut actuellement être mélangé jusqu'à 50 % avec du carburéacteur traditionnel sans modification des avions, des moteurs ou de l'infrastructure de ravitaillement.





Valeurs associées NESTE Tradegate -2.53% NESTE LSE -100.00% NESTE LSE Intl -2.00% NESTE OTCBB 0.00%