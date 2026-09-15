Nervosité des marchés européens avant la Fed

Les Bourses européennes cèdent encore du terrain alors que le climat reste toujours aussi étouffant au Moyen-Orient. Demain soir, la Fed de Kevin Warsh dévoilera sa décision de politique monétaire. Le CAC 40 se dirige vers une deuxième séance de suite dans le rouge, perdant 0,43% à 8 083 points. Londres, Francfort et Amsterdam reculent respectivement de 0,38%, 0,30% et 0,36%.

Sur le terrain militaire, les Houthis du Yémen ont mené une série d'attaques à l'aide de missiles balistiques et de drones hier dans le sud de l'Arabie saoudite. La coalition militaire dirigée par Ryad contre les rebelles pro-iraniens a dressé ce matin un bilan de 13 civils blessés.

Cette intensification des combats a mis à mal les capacités matérielles des forces américaines. Depuis le début du conflit américano-iranien, le ministère américain de la Défense a reconnu hier, une "pénurie" de munitions. Le rapport de l'Inspecteur général du Pentagone estime qu'entre le 28 février et le 30 juin, l'opération "Fureur épique" (campagne militaire d'envergure menée conjointement par les Etats-Unis et Israël, lancée le 28 février 2026) contre l'Iran a coûté environ 33,4 milliards de dollars, dont 22,3 MdsUSD dépensés uniquement en munitions tirées. "Les dépenses en munitions lors de cette opération ont provoqué une pénurie sur les inventaires stratégiques et révélé des goulots d'étranglement au sein des industries pour le renouvellement des munitions", a précisé le ministère.

L'embrasement des cours du pétrole et du gaz

Cette dégradation militaire et matérielle a des répercussions sur le commerce maritime mondial et alimente les craintes de rupture d'approvisionnement en énergie. "Les nouvelles en provenance du Moyen-Orient ne sont pas bonnes. Le flux de bateaux sortant du détroit d'Ormuz pour acheminer du pétrole ou du gaz reste limité. Surtout, les attaques des milices houthies ou irakiennes sur l'Arabie saoudite, bloquant l'entrée dans la mer Rouge et détériorant un des principaux oléoducs saoudiens, sont venues intensifier les pressions sur les prix des produits énergétiques. Le pétrole restait hier au-dessus de 105 dollars le baril (Brent), soit au plus haut depuis mai, et le gaz au-dessus de 81 dollars en Europe, soit proche de son plus haut historique", a souligné Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Sur le plan diplomatique, les perspectives de sortie de crise restent floues. Il constate qu'"à court terme, il n'y a pas de signe très prometteur d'un quelconque accord entre Iraniens et Américains. En revanche, des pourparlers entre pays du Golfe, incluant l'Iran, pourraient avoir lieu dans les jours à venir afin de discuter de l'ouverture du passage par Ormuz. Ici encore, la possibilité d'un accord viable n'est pas assurée".

Dans ce contexte d'incertitude diplomatique, vers 12h, les cours du pétrole progressent à nouveau. Le prix du Brent de la mer du Nord gagne de 1,31% à 107,87 USD. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) avance de 2,09% à 103,99 USD.

"La Fed doit trouver un équilibre délicat"

C'est dans cet environnement géopolitique et économique très instable que la Fed dévoilera demain soir sa décision de politique monétaire, suivie du discours attendu de son président Kevin Warsh. La majeure partie des analystes anticipe un resserrement monétaire avec une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base. "La Fed doit trouver un équilibre délicat. Alors que l'inflation reste supérieure à l'objectif et que les événements récents, notamment la hausse des cours du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient, ont accentué les pressions à la hausse, l'économie américaine continue de faire preuve de résilience. Les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base, ce que nous considérons comme le scénario le plus probable", a commenté Felipe Villaroel, Gérant chez TwentyFour AM.

A ce sujet, Sebastian Paris Horvitz pense aussi que la Fed montera de 25 points de base ses taux directeurs et se projette déjà sur la suite des événements : "Le risque d'un mouvement plus fort existe, mais il est faible à notre avis. En revanche, avec la résistance dont fait preuve l'économie américaine, il est probable qu'une deuxième hausse sera nécessaire pour accélérer la convergence de l'inflation. Nous la prévoyons pour décembre, après les élections."

Puig chute

Dans l'actualité des sociétés cotées, Seb recule de 3,92%, enregistrant la plus forte baisse du SBF 120. TP ICAP Midcap reste à l'Achat sur le titre, estimant que le retour attendu d'un épisode El Niño potentiellement très marqué en 2026-2027 pourrait soutenir la demande au Brésil. Le bureau d'études relève toutefois que le diagnostic du spécialiste de l'électroménager sur le marché brésilien a évolué. Alors qu'en 2025 le groupe invoquait des facteurs météorologiques pour expliquer sa faiblesse, la direction attribue désormais son recul à la distribution physique, malgré de bonnes performances en ligne.

En outre, TP ICAP Midcap a confirmé sa recommandation à "conserver" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé de 135 EUR. Les chiffres ont de quoi séduire un investisseur : l'EBITDA courant d'Exail a atteint 63 MEUR au 1er semestre, en hausse d'environ 43% et supérieur aux 58 MEUR attendus par l'analyste. De plus, la marge de la société est ressortie à 22,9%, en progression de 290 points de base sur un an. "Le momentum opérationnel reste très solide", constate ainsi l'analyste. Julien Thomas, en charge du dossier chez TP ICAP Midcap, estime d'ailleurs que cette performance devrait le conduire à relever ses prévisions. Il considère ainsi qu'à ce rythme, Exail devrait générer plus de 120 MEUR d'EBITDA sur l'année "sans aucun problème".

Par ailleurs, Société Générale (-0,67%) recule ce mardi dans un contexte de désamour pour son secteur dans son ensemble à l'échelle européenne, comme le montrent les baisses de 1,4% pour BNP Paribas à Paris, de 3,4% pour Deutsche Bank à Francfort ou encore de 2,2% pour UniCredit à Milan. Les valeurs bancaires européennes pâtissent d'un contexte général marqué notamment par les tensions sur les rendements obligataires, avec des taux de référence à 10 ans atteignant actuellement 3,56% pour l'Allemagne, 4,53% pour la France et 5,58% pour le Royaume-Uni.

En Europe, Puig (-3,37%) s'affiche en net repli à la Bourse de Madrid et n'a connu que deux hausses depuis le début du mois de septembre (-5,15% sur la période sans compter la baisse du jour). Le spécialiste des produits de beauté, soins et parfums a annoncé avoir porté sa participation de 50 à 100% dans ISDIN à la suite d'un accord avec Corporacion Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE). Aux termes de l'accord, Puig versera 900 millions d'euros en numéraire à CQFE à la clôture de l'opération attendue au 1er trimestre 2027.