Neovia: l'UE autorise le rachat par Oaktree, Ares et Vector

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition de Neovia Logistics par Oaktree Capital Group, Ares Management Corporation et Vector Capital Management, tous originaires des États-Unis.



Neovia est un fournisseur de services de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Oaktree gère des fonds d'investissement mondiaux. Ares fournit des services de gestion d'actifs alternatifs à l'échelle mondiale. Vector est une société de capital-investissement axée sur les investissements technologiques.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné son impact limité sur le marché.





