Néovavs: lève 200 000 euros via l'émission d'OCEANE-BSA

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds de 0,2 ME par l'émission d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 200 000 E, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Le produit net de cette opération (192 000 E) sera destiné à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et à renforcer ses capacités d'investissement, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).



L'émission d'OCEANE-BSA annoncée ce jour donne lieu à l'émission de 529 100 BSA qui seront rétrocédés à la société Néovacs en vue de leur annulation et pourrait donner lieu à la création de 1 291 990 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.



L'intégralité des émissions d'OCEANE-BSA réalisées à ce jour pourrait donner lieu à la création de 4 392 765 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.





Valeurs associées NEOVACS 0.14 EUR Euronext Paris -2.97%