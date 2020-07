Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : tirage d'une tranche d'ORNANE Cercle Finance • 14/07/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce que, dans le cadre du contrat de financement conclu le 22 mars 2019, son conseil d'administration a demandé le tirage d'une tranche d'ORNANE d'une valeur nominale globale de 500.000 euros, souscrite ce jour par HBR Investment Group. Par ailleurs, la société de biotechnologies fait part de la conclusion d'une convention de fiducie 'permettant de monétiser les titres Néovacs détenus par HBR Investment Group dans un cadre juridique protecteur'.

