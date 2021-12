Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : suspension du financement par Océanes-BSA information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Néovacs grimpe de plus de 20% jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la suspension de son contrat de financement par émission d'Océanes-BSA, un mécanisme jugé particulièrement dilutif. Cette décision, qui prend effet immédiatement, se prolongera, a minima, jusqu'au 31 décembre 2021, indique le spécialiste des vaccins thérapeutiques dans un communiqué. Cette annonce intervient après l'acquisition, par la biotech, de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'Océanes-BSA en vue de leur annulation. Néovacs explique que cette stratégie témoigne de la volonté de limiter la dilution de ses actionnaires. La société de biotechnologie précise qu'elle dispose aujourd'hui d'une trésorerie de 31,6 millions d'euros lui permettant d'engager sereinement les différents axes de son plan pluriannuel d'investissement. Plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été engagées, comme les investissements dans Bio Detection K9 et Signia Therapeutics, ou l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes. Ses titres - cotés sur Euronext Growth depuis 2010 - grimpaient de plus de 22% suite à toutes ces annonces.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris +22.22%