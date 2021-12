Néovacs suspend son contrat de financement par émission d'OCEANE-BSA

(AOF) - Néovacs suspend le recours à son contrat de financement par émission d'OCEANE-BSA avec effet immédiat et, a minima, jusqu'au 31 décembre 2021. Néovacs dispose aujourd'hui d'une trésorerie de 31,6 millions d'euros lui permettant d'engager sereinement les différents axes de son plan pluriannuel d'investissement. Pour mémoire, ce plan, dévoilé le 6 septembre 2021, prévoit un montant total d'investissement de 80 millions.

Plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été engagées, comme les investissements dans Bio Detection K9 et Signia Therapeutics ou l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92).

Cette nouvelle annonce intervient après l'acquisition de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'OCEANE-BSA en vue de leur annulation. Elle témoigne une nouvelle fois de la volonté de la société de limiter la dilution de ses actionnaires.

LEXIQUE

Oceane

Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.