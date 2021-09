Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : signature d'un nouveau contrat de financement information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce la signature d'un nouveau contrat de financement d'un montant nominal maximal de 50 millions d'euros sur une période maximale de 48 mois, avec le fonds luxembourgeois EHGO, membre du groupe Alpha Blue Ocean. Ce contrat prévoit la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 5.000 bons d'émission d'OCEANE, se décomposant en cinquante tranches de 100 OCEANE chacune, assorties de bons de souscription d'actions (BSA). La destination des fonds sera partagée entre le financement des essais cliniques sur la plateforme Kinoïde et la recherche d'opportunités d'investissement. Une première levée de fonds de trois millions d'euros est réalisée ce jour.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris 0.00%