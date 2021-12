Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: regroupement d'actions en vue information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé mercredi avoir décidé de procéder à un regroupement d'actions, une opération qui va lui permettre de remédier à son statut boursier de 'penny stock'.



En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier une action nouvelle pour chaque bloc de 10.000 actions anciennes.



Le nombre d'actions, qui s'élève aujourd'hui à 19.910.524.274 titres, sera ainsi ramené à 1.991.052 titres, précise la société de biotechnologie dans un communiqué.



Au lieu des 0,0007 euro du cours actuel, l'action Néovacs devrait donc s'échanger après le regroupement à un prix théorique de sept euros.



Les opérations débuteront le 30 décembre pour s'achever le 31 janvier prochain, sachant que le premier jour de cotation des nouvelles actions est prévu le 1er février 2022.



Pour rappel, Néovacs avait déjà annoncé la suspension de son contrat de financement par émission d'Océanes-BSA, jugé particulièrement dilutif, a minima jusqu'au 4 février 2022.





