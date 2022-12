Neovacs réduit son capital après avoir chuté de plus de 90% en trois mois

(AOF) - Le Conseil d'administration de Neovacs a décidé de procéder à une réduction de capital, motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action. La société spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes précise qu'en conséquence le nominal de l'action est réduit de 0,01 euro à 0,0005 euro. Le capital social divisé en 162 721 650 actions, est, quant à lui, ramené de 1 627 216,50 euros à 81 360,8250. L’action Neovacs perdait 5,56% aujourd’hui à 0,051 euro. Elle a perdu 57,50% de sa valeur depuis un mois et 91,37% sur trois mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.