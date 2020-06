Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neovacs : projet de reprise de Famar Lyon Cercle Finance • 29/06/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Neovacs annonce avoir présenté un projet de reprise de la société Famar Lyon, en association avec les sociétés Industry et Cofilux, afin de 'recréer un acteur de référence de l'industrie pharmaceutique en France'. Le projet de reprise des trois partenaires repose sur un investissement global de 37 millions d'euros en cinq ans, permettant de porter les effectifs du site de Saint-Genis Laval de 150 salariés repris à plus de 400 emplois. Dans ce cadre, Neovacs s'est engagé à apporter deux millions d'euros en capital pour détenir 15% du véhicule financier de reprise de Famar Lyon. La société siègera au conseil de surveillance et assurera la présidence.

