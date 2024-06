Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Néovacs: présente les résultats de candidats-vaccins information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 08:13









(CercleFinance.com) - Néovacs, société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que les travaux sur ses vaccins thérapeutiques IL-4/IL-13 et IgE ont été présentés lors de deux rendez-vous internationaux.



Les présentations ont été faites à la conférence de l'EMBRN à Toulouse et au Congrès EAACI à Valence en Espagne.



Les résultats présentés lors de ces deux conférences démontrent que le vaccin IgE induit une protection à long terme contre l'allergie dans des modèles de souris humanisées.



' En effet, nos résultats ont montré une production d'anticorps neutralisant l'activité pathogénique des IgE jusqu'à un an après administration du vaccin IgE dans des souris humanisées, sans effet indésirable notable. Cette vaccination permet la réduction des IgE circulantes et protège de manière durable contre le choc anaphylactique, manifestation clinique la plus sévère de l'allergie ' indique le groupe.





