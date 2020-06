NEOVACS participe à la reprise de Famar Lyon

(AOF) - Neovacs a présenté un projet de reprise de la société Famar Lyon, en association avec les sociétés Industry et Cofilux, afin de recréer un acteur de référence de l'industrie pharmaceutique en France.L'usine pharmaceutique Famar Lyon de Saint-Genis Laval constitue l'un des berceaux de l'industrie pharmaceutique française. Elle fut,dans les années 1980,la plus importante usine Rhône-Poulenc au niveau mondial.

Son parcours depuis 10 ans est celui d'un site industriel cédé puis progressivement abandonné par son précédent propriétaire, sans bénéficier des investissements minimaux permettant de maintenir non seulement sa compétitivité mais aussi sa sécurité.

Conçu pour produire plus de 120 millions d'unités par an, le site a vu ses volumes de production se réduire. D'importants retards d'investissement, la réduction drastique des volumes de commandes clients et un niveau de charges fixes devenu alors excessif ont obéré l'exploitation du site de Saint-Genis Laval et conduit àl'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en juin 2019.

Les repreneurs entendent reprendre le site et y investir massivement, afin de le redynamiser et d'en refaire un site majeur de l'industrie de la santé et du médicament en France, dans un contexte où ces industries sont appelées à jouer un rôle croissant dans notre économie.

Le projet de reprise repose sur un investissement global de 37 millions d'euros en 5 ans, permettant de porter les effectifs du site de 150 salariés repris à plus de 400 emplois.

Neovacs s'est engagé à apporter 2 millions d'euros en capital pour détenir 15% du véhicule financier de reprise de Famar Lyon. Neovacs siègera au conseil de surveillance et assurera la présidence.

