Néovacs : nouvelle levée de fonds, le titre baisse Cercle Finance • 05/07/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action Néovacs se replie lundi à la Bourse de Paris après l'annonce par la société de biotechnologie française d'une nouvelle levée de fonds, de deux millions d'euros. A 11h40, le titre lâche plus de 7% alors que l'indice CAC Mid & Small avance de 0,1%. Le projet est destiné à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans les candidats médicaments que les dispositifs médicaux. Dans le détail, Néovacs compte tirer deux tranches d'Océanes-BSA, d'une valeur nominale d'un million d'euros, souscrite par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund. L'opération - qui donne lieu à l'émission de 166.666.666 BSA - pourrait donner lieu à la création de 566.666.666 actions nouvelles, soit un effet dilutif important puisque la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital serait ramenée à 0,67 %.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris -7.14%