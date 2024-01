Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Néovacs: nouvelle étape autour des immuno-modulateurs information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce le franchissement de 'nouvelles étapes majeures' du développement de ses candidats vaccins contre les allergies - appelés des immuno-modulateurs.



Pour rappel, Néovacs développe deux plateformes d'immuno-modulateurs: l'une s'appuie sur les kinoïdes protéiques, l'autre plus récente, se base sur les kinoïdes à ARNm.



Le laboratoire fait savoir que les deux candidats ont obtenus des résultats 'très encourageants' après des premiers tests réalisés sur des souris humanisées.



Par conséquent, une étude visant à comparer les deux plateformes (kinoïdes protéiques vs kinoïdes ARNm) a été initiée le mois dernier chez des primates non humains. Elle devrait s'achever en avril 2024.



'Les résultats de l'étude seront un jalon important et permettront de sélectionner le type de plateforme à retenir pour poursuivre un développement clinique dans l'allergie et ainsi préparer le lancement d'un essai de Phase I/Iia chez l'homme', indique le laboratoire.







