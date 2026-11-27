NEOVACS : Nouveau point sur le financement de la Société

Suresnes, le 27 novembre 2026 – 18h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, fait un point sur le financement de son activité .

La Société annonce que le dernier tirage réalisé sur sa ligne de financement a été réalisé pour un montant ajusté de 130 k€ au lieu de 250 k€ initialement prévu dans le cadre du plan de financement annoncé le 24 mars 2026.

Les deux derniers tirages ayant été ajustés de 250 k€ à 130 k€, la Société a intégré dans son nouveau plan de financement des tirages d'un montant unitaire équivalent à venir en novembre et décembre 2026. Le tableau de suivi des tirages et des conversions est disponible sur le site de la Société (rubrique « Tableau de suivi des valeurs mobilières émises par l'émetteur »).

Par ailleurs, la Société constate que, malgré la validation technique par la Direction Générale des Finances Publiques de sa demande de remboursement du CIR, pour un montant de 0,6 M€, le paiement n'est toujours pas intervenu sans qu'aucune justification ni calendrier n'aient été communiqués.

Pour rappel, la Société avait annoncé le 26 octobre 2026, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2026, qu'elle estimait pouvoir faire face à ses besoins de financements au cours des 12 prochains mois grâce à des ressources disponibles et mobilisables d'environ 8 M€, comprenant :

La trésorerie disponible et le remboursement de tout ou partie des placements financiers de la Société pour un montant cumulé de 6,1 M€ ;

Le recours programmé à la ligne de financement obligataire à hauteur de 1,1 M€ jusqu'à décembre 2026 (sur une capacité résiduelle de 7,8 M€ au 30 juin 2026) ;

Le remboursement attendu du CIR pour un montant de 0,6 M€.

Dans ce contexte, la Société s'attache à contrôler au mieux ses dépenses pour s'adapter aux incertitudes concernant ses recettes futures et procédera dans les jours à venir à des demandes de remboursement partiels de ses placements financiers (obligataires notamment) pour faire face à ses dépenses courantes.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

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Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.