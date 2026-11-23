1,8 M€ de dette obligataire remboursée sans décaissement pour la Société ;

Plus aucune création d'actions nouvelles au titre de ce mécanisme.

Suresnes, le 23 novembre 2026 – 8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce l'achèvement du programme d'equitization mis en place afin de rembourser en capital une partie de sa dette.

Une dette remboursée sans mobilisation de la trésorerie

Lancé en juillet 2023, le programme d'equitization portait sur 17 687 obligations remboursables en actions (ORA) d'une valeur nominale unitaire de 100 €, représentant un montant nominal total de 1 768 700 €.

L'intégralité de ces ORA avait été transférée à une fiducie-gestion chargée de leur equitization. Le mécanisme reposait sur le remboursement progressif des ORA par l'émission d'actions nouvelles, ensuite cédées sur le marché par la fiducie selon les modalités prévues par la convention de fiducie.

Au terme du programme, la totalité du montant nominal des ORA concernées (ainsi que des obligations simples (OS) souscrites par la suite conformément à la convention de fiducie) a ainsi été remboursée en capital sans décaissement pour Néovacs et, par conséquent, sans mobilisation de sa trésorerie. Cette opération a permis à la Société d'éteindre la dette obligataire concernée tout en préservant ses ressources financières pour ses activités de recherche et la valorisation de ses actifs.

Fin des créations d'actions nouvelles liées au programme

L'intégralité des ORA et des OS concernées ayant désormais été equitizée, ce programme est définitivement achevé. Il ne donnera donc plus lieu à aucune émission d'actions nouvelles ni à aucune dilution supplémentaire pour les actionnaires de Néovacs au titre de ce mécanisme.

L'achèvement du programme met également fin aux cessions sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA et des OS par la fiducie, limitant ainsi la pression baissière sur le titre.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de Néovacs, déclare : « L'achèvement de ce programme marque une nouvelle étape dans la stratégie de discipline financière de la Société. Nous poursuivons notre objectif de préserver les ressources de Néovacs pour ses programmes de recherche et la valorisation de ses actifs, tout en limitant autant que possible le recours aux financements dilutifs. »

PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française société de Biotechnologie française qui développe deux plateformes technologiques innovantes basées sur des nanoparticules lipidiques (LNP) et l'ARN messager (ARNm) pour cibler les maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB

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Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie (ainsi qu'en OS souscrites par la fiducie), laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1 et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.