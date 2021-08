Néovacs : levée de fonds de 2 millions d'euros et fin du programme d'OCEANE-BSA

(AOF) - Néovacs a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (1, 94 million d'euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

" Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes ", a expliqué la société.

Après ce tirage, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 40 millions d'euros et la société n'a pas pris de participation à ce jour.

Le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA donne lieu à l'émission de 333 333 332 BSA et pourrait donner lieu à la création de 1 333 333 332 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,62%.

Ce tirage met un terme au programme d'OCEANE-BSA conclu entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

À ce jour, le tirage de 38 tranches d'OCEANE-BSA a permis de lever 36,7 millions d'euros, s'est accompagné de l'émission de 1 582 777 772 BSA et a donné lieu à la création de 4 456 498 367 actions nouvelles, dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 1 632 777 772 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,03%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.