Néovacs : levée de fonds d'un million d'euros

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds d'un million d'euros par le tirage d'une tranche d'OCEANE-BSA, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund, pour un produit net de 970.000 euros. Ce dernier sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs dans le développement de candidats médicaments et de dispositifs médicaux. La société précise que le tirage d'OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 16.666.666 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 66.666.666 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

